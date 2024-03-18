НЦБРП подсчитал выпуск икры за два месяца

За январь и февраль в России произвели более 20 тонн икры осетровых и почти 160 тонн икры лососевых. Такие данные приводит Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

В первые два месяца с начала года производством икры осетровых пород рыб занимались 44 хозяйствующих субъекта, сообщили Fishnews в НЦБРП со ссылкой на федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Общий объем выпуска черной икры составил 20 794 кг. Наибольший объем пришелся на предприятия Вологодской области — 6 955 кг.

Производством имитированной икры осетровых занимались три хозяйствующих субъекта, которые выпустили 36 346 кг. Основной объем изготовили в Санкт-Петербурге — 15 598 кг.

Лососевой икры за январь и февраль произвели 158 612 кг. Этим занимались 55 хозяйствующих субъектов. По регионам лидирует Карелия — 129 027 кг.

Структурированной икры лососевых за два месяца выработано 70 148 кг. Такая продукция производилась на восьми хозяйствующих субъектах в шести регионах РФ. Больше всего выпустила Нижегородская область — 25 089 кг.

Имитированная красная икра вырабатывалась на четырех хозяйствующих субъектах в четырех регионах. Общий объем произведенной продукции составляет 148 219 кг. Основной изготовитель находится в Ленинградской области, где выпущено 115 839 кг такой икры.

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