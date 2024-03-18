Построить свой транспортный флот призвали на «рыбной» панели

Вопросы строительства транспортного флота для нужд рыбной отрасли поднял губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Постройка судов — затратная работа, однако эти вложения дадут свои результаты для российской экономики, заявил глава региона.

Ограничения, с которыми российский рыбопромысловый флот столкнулся при промысле в Атлантике в условиях санкций, показали необходимость строительства собственных транспортных судов. На этот момент обратил внимание губернатор Калининградской области Антон Алиханов, выступая на панельной сессии «Рыбохозяйственный комплекс: вчера, сегодня, завтра» на ВДНХ.

Глава региона призвал подумать над вопросами строительства транспортного флота Минпромторг, сообщает корреспондент Fishnews. «Для тех, кто уходит далеко от баз, чтобы были транспорты», — объяснил губернатор необходимость обеспечения работы судов, занимающихся промыслом в отдаленных районах.

Строительство транспортного флота — недешевый процесс, однако здесь стоит подумать о том, что в случае, если такой флот будет построен, это обеспечит отдачу от соответствующих услуг российской экономике, подчеркнул глава Калининградской области.

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