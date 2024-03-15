Отрасль скорректирует планы до 2030 года

Ориентиры для рыбной промышленности на период до 2030 г. и ключевые направления развития попытались определить участники панельной сессии, организованной 14 марта на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Центральным событием Дня рыбной промышленности, объявленного 14 марта на выставке-форуме «Россия», стала панельная сессия «Рыбохозяйственный комплекс России: вчера, сегодня, завтра». На ней выступили представители органов федеральной и региональной власти, отраслевых ассоциаций и рыбопромышленных предприятий.

Модерировавший сессию зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов напомнил, что Россия является одной из ведущих рыболовных держав и занимает четвертое место в мире по объемам вылова рыбы. Сенатор охарактеризовал рыбную отрасль как одну из стратегических для экономики, отметив ее роль как в обеспечении продовольственной безопасности, так и в достижении технологического суверенитета по линии импортозамещения оборудования для судов и для рыбопереработки.

Рыбная отрасль, возможно, не вносит очень большой вклад в ВВП страны, зато имеет большое социальное значение, особенно для прибрежных регионов, да и для миллионов рыбаков-любителей, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что в стратегии развития рыбохозяйственного комплекса заложены показатели, на которые необходимо выйти к 2030 г. «Хотелось бы, чтобы мы вместе все обсуждали ее, где-то корректировали и понимали, как рыбная отрасль будет развиваться», — призвал он все заинтересованные стороны к совместной работе.

По данным ведомства, вылов рыбодобывающих предприятий по итогам прошлого года превысил 5,3 млн тонн и стал рекордным за последние 30 лет. Доля продукции глубокой переработки за период с 2014 г. увеличилась вдвое и достигла 32%. «В 2023 году суммарный оборот рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих организаций впервые в истории превысил 1 трлн рублей, — отчитался глава федерального агентства. — Общая сумма налогов и социальных отчислений в 2023 году составила 112 млрд рублей».

Среди управленческих решений, которые позволили прийти к такому результату, Илья Шестаков особо выделил долгосрочное закрепление прав на вылов и принятие программы «квоты в обмен на инвестиции». «Программа модернизации, которая сейчас запущена в Российской Федерации, не имеет до настоящего момента аналогов в мире. Это крупнейшая программа по модернизации отрасли», — подчеркнул руководитель Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по результатам первого этапа инвестквот построено 22 из 105 законтрактованных судов и 25 береговых рыбоперерабатывающих заводов. В рамках второго этапа планируется построить еще 46 судов, 11 заводов, 6 логистических комплексов. «По сути мы полностью решим вопрос, связанный как с хранением, так и с логистикой до перевалочных портов», — заверил Илья Шестаков

Приоритетом для отрасли он назвал дальнейший рост уловов. «Основная наша задача — выйти к 2030 году на объем вылова порядка 6 млн тонн», — задал ориентиры руководитель рыбного ведомства. Для товарной аквакультуры эта планка установлена на уровне 600 тыс. тонн, а долю продукции глубокой переработки планируется довести до 50%.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин призвал уделять больше внимания возможностям аквакультуры, особенно с учетом богатого водного фонда страны. «Мы давно говорили о возможности выйти хотя бы на миллион тонн, — напомнил он участникам сессии. — Скромно опять ставим себе задачу 600 тыс. тонн».

Фактором, тормозящим развитие товарного рыбоводства, представитель депутатского корпуса назвал зависимость от зарубежного рыбопосадочного материала — отечественное производство закрывает всего 5% потребностей сектора. «Мне думается, сейчас настал период, когда надо сделать несколько государственных питомников», — выдвинул инициативу Владимир Кашин.

С необходимостью актуализации стратегии развития рыбохозяйственного комплекса — с учетом новых вызовов и возможностей — согласился председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Он предложил переосмыслить возможную позицию России в завтрашнем дне на глобальном рыбном рынке. «Наша задача — сделать шаг по расширению нашего влияния в Мировом океане», — указал сенатор.

По его словам, еще одним важным направлением работы является насыщение внутреннего рынка. «Считаю, что волатильность, которая есть у нас от региона к региону по стоимости рыбной продукции, говорит о серьезном дефиците инфраструктуры хранения, инфраструктуры транспорта, — отметил Александр Двойных. — Очень важно создавать экономические предпосылки, для того чтобы в регионах появлялась инфраструктура хранения и для того чтобы мы могли ритмично и планомерно снабжать качественной рыбной продукцией отечественный рынок».

Несмотря на перенос сроков сдачи судов, строящихся под инвестквоты, на два года, Минпромторг рассчитывает в 2027 г. завершить выполнение заказов в рамках первого этапа программы, рассказал статс-секретарь — заместитель министра Виктор Евтухов. «А по второму сейчас идет контрактация, и также наши верфи готовы строить, — добавил он. — Мы действительно все достроим».

Представитель Минпромторга также напомнил о субсидии для строительства краболовов на Дальнем Востоке. «Под нее, Минфин нам уже подтвердил, что средства будут выделены. Поэтому, коллеги, кто на Дальнем Востоке строит, те смогут обратиться за этой субсидией», — поделился информацией Виктор Евтухов.

В ходе сессии о точках роста и ключевых проектах, которые уже реализуются или планируются к запуску в ближайшие годы, говорили руководители приморских территорий, в экономике которых рыбная отрасль играет заметную роль. Так, Архангельский порт может стать точкой входа для рыбы, доставляемой по Северному морскому пути, считает глава региона Александр Цыбульский. В связи с этим он предложил расширить перечень судов-перевозчиков, рейсы которых по Севморпути субсидируются государством.

В отличие от Дальнего Востока и Севера на Балтику механизм инвестквот пока не распространяется, хотя потребность в обновлении флота у рыбаков-прибрежников высокая, указал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, на северо-западе также остро не хватает транспортных судов, которые могли бы доставлять рыбу из более отдаленных районов промысла.

Еще один проект, который продвигает область, носит скорее имиджевый характер. «Мы смогли согласовать программу ввоза стекловидной личинки угря, и уже два года зарыбляем подрощенным угрем наши заливы, — рассказал Антон Алиханов. — А с этого года у нас начнется уже товарное производство угря». В ближайшие шесть лет регион рассчитывает довести объемы угря за счет как уловов в естественных водоемах, так и выращивания в УЗВ до 400 тонн и полностью удовлетворить спрос на этот деликатес.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, безусловным приоритетом для отрасли является сохранение и долговременное использование водных биоресурсов. Другие важные направления — это даже не глубокая, а ультрапереработка рыбного сырья, возрождение судоремонта, повышение уровня потребления рыбы, развитие науки и системы подготовки кадров для отрасли. Однако с точки зрения развития территорий преимущество должны иметь береговые перерабатывающие комплексы, высказал мнение Владимир Солодов.

О важности предприятий рыбной отрасли для формирования бюджета муниципалитетов на побережье Белого моря рассказал председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. Полномочный представитель генерального директора УК «Норебо холдинг» Владимир Григорьев ознакомил участников сессии с обширным перечнем инвестпроектов, которые группа реализует в различных регионах страны — от Камчатки до Мурманской области. А член совета директоров ГК «Русский краб» Станислав Аксенов привел примеры узких мест, затрудняющих экспорт живого краба в страны Азии.

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Анна ЛИМ, Fishnews