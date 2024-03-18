Добытчики минтая активизировались в Западно-Камчатской подзоне

По данным на 18 марта, в Охотском море рыбаки добыли 661,3 тыс. тонн минтая. Общий допустимый улов освоен на 61,1%. На ту же дату 2023 г. вылов составлял 655,6 тыс. тонн (65,1%).

На промысле минтая в отчетный период находилось 85-97 единиц добывающего флота, в том числе 49-59 крупнотоннажных и 30-40 среднетоннажных судов. Такие данные приводит в традиционном обзоре Тихоокеанский филиал ВНИРО, сообщает корреспондент Fishnews.

В заливе Шелихова акватория сильно отчистилась от ледовых масс. На севере и северо-западе моря, ледовый припай отошел от берега, а кромка льда в Северо-Охотоморской подзоне оказалась сильно разбитой и превратилась в поля мелко- и среднебитого льда. Однако, в центре огромного ледового района, заметных изменений не произошло, а на некоторых участках поля льда еще и уплотнились, создавая непроходимые заслоны из торосистых льдов.

В Западно-Камчатской подзоне интенсивность промысла выросла. Суда спешат выбрать «объединенную» квоту до закрытия сезона «А», говорится в обзоре. На промысле задействовано 27-37 крупнотоннажных и 15-24 среднетоннажных судна с уловом 174,4 тонны и 59,7 тонны на судо-сутки соответственно. Всего в промысловом районе поймано 241,1 тыс. тонн (70,4%). Годом ранее показатель был 359,8 тыс. тонн (111,4%).

В Камчатско-Курильской подзоне интенсивность промысла продолжает снижаться. На лову насчитывалось 2-5 крупнотоннажников и 1-5 среднетоннажников с выловом 124,2 тонны и 77,4 тонны на судо-сутки соответственно. Нарастающий вылов по подзоне — 193,1 тыс. тонн (72,5%). На 18 марта 2023 г. было поймано 99,7 тыс. тонн (39,7%).

Всего по двум подзонам рыбаки добыли 434,3 тыс. тонн (71,3% от суммарного ОДУ по западнокамчатским подзонам). В прошлом году показатели были чуть ниже: 459,6 тыс. тонн (80,1%).

В Северо-Охотоморкой подзоне флот продолжал работать на акватории центральной части восточного сектора. Работа велась на ограниченной площади. На промысле насчитывалось 15-26 крупнотоннажников и 9-15 среднетоннажников с выловом 140,9 тонны и 57,7 тонны на судо-сутки. Всего в районе добыто 217,8 тыс. тонн (63,6%). Годом ранее — 184,1 тыс. тонн (57%).

В Восточно-Сахалинской подзоне ситуация без изменений. Показатель вылова остается на уровне 9,2 тыс. тонн (7%). Годом ранее — 11,8 тыс. тонн (10,8%).

Среднесуточный прирост вылова по экспедиции за рабочую неделю

В предстоящий период в районах добычи минтая сохранится благоприятная промысловая обстановка, считают ученые. Среднесуточный вылов ожидается в пределах 10-11 тыс. тонны. Уловы крупнотоннажного флота будут в пределах 140-150 тонн на судо-сутки, среднетоннажного — 45-55 тонн на судо-сутки.

В течение недели сельдь в Северо-Охотоморской подзоне ловили преимущественно к северо-западу от многоугольника 1-5 крупнотоннажных судов с результативностью 67,1 тонны на судо-сутки. Нарастающий вылов по состоянию на 18 марта составил 114,5 тыс. тонн (36,9%). Годом ранее было поймано 85,3 тыс. тонн (29,4%).

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