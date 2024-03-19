Решения по добыче морских млекопитающих сделают публичными

Правительство внесло изменения в правила подготовки и принятия решения о предоставления водных биоресурсов в пользование. Предусматривается опубликование решений профильной правкомиссии о добыче морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях.

Напомним, что с 1 сентября 2024 г. вступают в силу изменения федерального закона о рыболовстве в сфере добычи морских млекопитающих. С этого же времени начнут действовать изменения в правила подготовки и принятия решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование и в положение о правительственной комиссии, в ведении которой находятся вопросы рыбохозяйственного комплекса — они внесены постановлением правительства от 16 марта 2024 г. № 315.

Изменения закона предусматривают, что отлов в учебных и культурно-просветительских целях осуществляется на основании решения о предоставлении в пользование. Оно, в свою очередь, должно опираться на решение правительственной комиссии.

По закону, Росрыболовство должно публиковать решение правкомиссии на своем сайте. Теперь это требование отразили в правилах подготовки решения о предоставлении в пользовании и в положении о правительственной комиссии.

Как отмечалось на стадии разработки проекта постановления, добыча морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях вызывает существенный общественный резонанс — необходима прозрачность решений комиссии и их публичность.

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