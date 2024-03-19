Специалисты Главрыбвода готовят «виагру» для осетровых

Каспийский филиал Главрыбвода проводит лабораторные работы для повышения эффективности искусственного воспроизводства. Специализированный препарат успешно протестировали на лягушках и осетровых рыбах.

«Запасы естественной волжской популяции осетра русского, севрюги и белуги катастрофически малы. Об успешном искусственном воспроизводстве осетровых видов рыб не было бы речи без создания и применения специализированного препарата», — подчеркнули в Главрыбводе.

Специалисты Каспийского филиала разработали препарат, стимулирующий отдачу качественных половых продуктов рыб. В качестве тест-объектов использовали самцов озерной лягушки.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, результаты испытания качества гипофизарной инъекции на лягушках «превзошли все ожидания». После этого часть препарата предоставили одной из рыбоводных компаний.

«По результатам использования инъекции осетровые отдали половые продукты высокого качества точно в сроки, согласно расчетам», — подчеркнули в учреждении.

Лягушек же вернули в естественную среду обитания в прежнем количестве.

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