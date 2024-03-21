Корея обновила перечень поставщиков рыбы

Южнокорейские власти расширили список российских предприятий и судов, которые имеют право поставлять рыбную продукцию, включая субпродукты, в республику. Обновленный перечень начнет действовать с 25 марта.

Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея актуализировало список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков рыбы и рыбной продукции, включая пищевые рыбные субпродукты. Возможность поставок на южнокорейский рынок получили еще 9 экспортеров, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Обновленный список вступает в силу с 25 марта. По данным надзорного ведомства, в настоящее время право доступа на рынок Республики Корея имеют 981 российских предприятий и судов.

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