Рыбинспекторы Приморья готовятся к «горячему» периоду

В Приморском крае с апреля начнется нерест пресноводных видов. Рыбоохрана перейдет на усиленный режим работы, чтобы снизить браконьерский пресс и обеспечить сохранность ресурсов.

Нерестовый период в регионе продлится с апреля по июль. «В апреле на нерест пойдут щука, ленок, таймень, хариус. Затем, как вода еще более потеплеет, в мае начнут нереститься сазан, судак и карась», — рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

В ходе рейдов инспекторы выявляют и пресекают случаи браконьерства, очищают русла и берега рек от брошенных сетей, проводят профилактическую и разъяснительную работу с рыбаками-любителями и туристами.

До нереста пресноводных видов усилия рыбоохраны направлены на борьбу с нелегальным ловом в зимний и начало весеннего периода. По данным ТУ, с января выявлено свыше 530 нарушителей правил рыболовства, у которых изъято 313 незаконных орудий добычи, включая сетные общей длиной свыше километра. Наложено административных штрафов на 560 тыс. рублей.

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