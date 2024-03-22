Япония совершенствует технологию выращивания угря

Специалисты научно-исследовательского института рыбного хозяйства при университете Kindai смогли вырастить европейского угря, используя технологию замкнутого цикла. Ученые планируют улучшать такой метод производства.

Впервые технологию выращивания угрей опробовало в 2010 г. Японское агентство исследований рыболовства (FRA). Планируется, что воссоздание производства в университете Kindai позволит специалистам лучше изучить это направление и усовершенствовать технологию. По данным зарубежных СМИ, исследователи, в частности, собираются улучшить состав корма и добиться возможности практического применения технологии в аквакультуре.

В университете рассказали, что сейчас выращивание угря — очень трудоемкий и дорогой процесс, который не подходит для массового производства. Мальков приходится кормить вручную пять раз в день, осторожно вынимая из резервуара остатки пищи, чтобы не снижать качество воды. При этом очень важно не дотрагиваться до рыбок.

Главная цель ученых — сделать производство финансово жизнеспособным. Чтобы минимизировать затраты на корм и рабочую силу, исследователи хотят максимально сократить период доращивания угря в установках замкнутого водоснабжения, сообщает корреспондент Fishnews.

Отмечено, что ранее в университете Kindai разработали технологию выращивания закрытого типа голубого тунца.

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