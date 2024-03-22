Новый перечень рыбных экспортеров в Корею опубликовали

НЦБРП разместил актуализированный Список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков рыбы и рыбной продукции, в том числе пищевых рыбных субпродуктов, в Республику Корея. Документ вступит в действие с 25 марта.

Перечень обновила Национальная служба управления качеством продуктов питания (NFQS) Министерства морских дел и рыболовства Южной Кореи.

Теперь список опубликован на официальном сайте российского Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

В НЦБРП отметили, что в документ дополнительно включено 9 рыбоперерабатывающих предприятий/судов. Всего в перечне 981 позиция.

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