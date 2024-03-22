Вьетнамские уловы укрепляют позиции за рубежом

За январь и февраль общая стоимость экспорта рыбы и морепродуктов из Вьетнама достигла 1,3 млрд долларов. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Позитивные тенденции в поставках за рубеж были отмечены еще в четвертом квартале 2023 г., пишет Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP).

По ее данным, в январе этого года вьетнамский рыбный экспорт увеличился на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Такой скачок связывают с увеличением спроса на рыбу и морепродукты в преддверии китайского Нового года.

В феврале поставки за рубеж снизились в стоимостном выражении на 8% к февралю 2023 г., до 564 млн долларов — в странах Восточной Азии, включая Вьетнам, праздновали Новый год.

В конце месяца экспорт креветок и тунца увеличился на 37%, пангасиуса — на 15%, другой рыбы — на 8%. Незначительный спад показали головоногие моллюски (-1%).

Несмотря на сокращение поставок в Китай, спрос на рыбу в западных странах, наоборот, увеличился из-за начала Великого поста, обращают внимание в VASEP.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вьетнамские экспортеры хотят принять активное участие в международных отраслевых выставках. Это должно повысить узнаваемость компаний республики и принести больше заказов. В то же время препятствием для развития поставок за рубеж остается нерешенный вопрос с «желтой карточкой» ЕС.

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