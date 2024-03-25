Ученые ознакомятся с «меню» каланов

В Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском федеральном заказнике изучают рацион каланов. Планируется, что эти исследования помогут понять причину уменьшения популяции «краснокнижных» животных.

Численность каланов на Дальнем Востоке России неуклонно сокращается. Почему так происходит, ученым пока неизвестно.

«Одна из возможных причин — истощение кормовой базы. Это может быть связано, например, с климатическими изменениями или «красными» приливами, которые влияют на бентос (донные организмы)», — сообщили Fishnews в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

Каланы питаются в основном донными беспозвоночными (моллюсками, крабами, морскими ежами), реже — рыбой. Рацион зависит от места обитания и может различаться на разных участках протяженного ареала — от Южных Курильских островов вдоль восточного побережья Камчатки до Камчатского полуострова и Командорских островов. Например, по литературным данным, в Кроноцком заливе главный корм каланов составляют моллюски и ракообразные.

«Выяснить, чем именно каланы питаются в той или иной акватории, не так-то просто. Один из действенных способов — копрологический анализ. Исследователи собирают экскременты каланов в тех местах, где они выходят на берег для отдыха. Собранные пробы промывают через сито, остатки высушивают и тщательно изучают. По непереваренным осколкам панцирей крабов, кусочкам раковин моллюсков, зубам морских ежей, отолитам рыб можно определить виды, которыми питаются каланы в конкретном месте, и даже размеры добычи. Например, по толщине и длине зубов морского ежа можно определить его диаметр», — рассказала научный сотрудник Кроноцкого заповедника Евгения Волкова.

Специалисты планируют собирать биоматериалы каланов на острове Уташуд в Южно-Камчатском заказнике и в районе мыса Ольга в Кроноцком заповеднике. Там располагаются залежки редких животных.

Результаты исследований позволят оценить современный рацион и состояние кормовой базы каланов и понять, является ли это лимитирующим фактором для их популяции.

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