Изменения черноморского планктона исследует наука

Специалисты Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН изучат, как изменения климата и растущая антропогенная нагрузка влияют на черноморский фитопланктон. Исследовать планируется воды у берегов Крыма.

Для реализации этого проекта Российский научный фонд выделил грант. Отмечено, что фитопланктон является первичным звеном питания, поэтому его состояние влияет на всю трофическую цепь. Особое внимание ученые уделяют фитопланктону шельфовой зоны Черного моря, в том числе бухт, расположенных на его побережье. Здесь есть риск повышенного уровня загрязнения, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

«Негативные изменения в состоянии фитопланктонного сообщества снижают не только биологическую и промысловую продуктивность, но и ухудшают качество водной среды и рекреационную ценность побережья региона. Высокое качество прибрежных вод необходимо для развития биотехнологий, прежде всего, марикультуры, которая интенсивно развивается в прибрежной зоне моря в последние два десятилетия», — подчеркнула руководитель гранта РНФ, руководитель отдела экологической физиологии водорослей ФИЦ ИнБЮМ, д.б.н. Людмила Стельмах.

Специалисты проанализируют собранный в 2022-2023 гг. во время экспедиций на НИС «Профессор Водяницкий» материал — исследования гидрологических, гидрохимических и оптических параметров вод, а также основных структурных и функциональных характеристик фитопланктона Черного моря в прибрежье Крыма. Затем ученые сопоставят эти результаты с данными, полученными в бухтах Севастополя в 2020–2022 гг.

Также в реализации проекта используют экспериментальные исследования на культурах отдельных видов микроводорослей. Это поможет понять, почему изменяется видовой состав фитопланктона в море и какие адаптационные механизмы обеспечивают успех доминирования тех или иных видов в современных условиях.

Планируется, что комплекс работ позволит изучить нынешнее состояние моря, а также спрогнозировать возможные дальнейшие изменения в экосистеме. Кроме того, результаты можно будет использовать при подготовке мероприятий для оценки и сохранения промысловой продуктивности прибрежных вод Крыма.

«Впервые на современном этапе развития черноморской экосистемы будут выявлены изменения состояния ее первично-продукционного звена, установлены эмпирические зависимости, отражающие связь между продуктивностью вод и параметрами среды в условиях влияния климата и антропогенного загрязнения в прибрежных водах полуострова», — обратили внимание в ИнБЮМ.

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