Рыболовам Карелии и Коми подготовили памятку по сетям

Северо-Западное теруправление Росрыболовства опубликовало специальный релиз для рыбаков-любителей по регистрации сетных орудий добычи. Памятка рассказывает, куда обращаться, чем руководствоваться при заполнении заявления и как избежать ошибок.

Релиз размещен на сайте теруправления, сообщает корреспондент Fishnews. Отмечено, что в зоне ответственности ТУ зарегистрировать сетное орудие лова могут только жители, имеющие постоянную регистрацию в Республиках Карелия и Коми, в конкретных населенных пунктах, которые указаны в правилах рыболовства.

«Рыбалка сетными орудиями в Западном рыбохозяйственном бассейне на Ладожском озере и всех бассейнах рек, впадающих в него, запрещена», — подчеркивается в релизе.

Памятка рассказывает о правильном заполнении заявления, способах его подачи, маркировочных знаках и правилах любительского лова сетями. Также рыболовам напоминают об ответственности за использование немаркированных сетей и превышение суточного лимита добычи.

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