Ставка пошлины в апреле удержится на уровне 5,5%

Министерство экономического развития разместило информацию о ставке вывозной таможенной пошлины на опредленные правительством товары на следующий месяц.

Данные о ставке вывозной таможенной пошлины для товаров, определенных постановлением правительства от 21 сентября 2023 г. № 1538, традиционно опубликованы на сайте Минэкономразвития.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в апреле ставка сохранится на уровне 5,5%.от таможенной стоимости. Такой же показатель для расчета предусматривался и в марте,а также в декабре и январе. В октябре и ноябре ставка была 7%, в феврале — 4,5%.

Напомним, что гибкие экспортные пошлины, устанавливаемые ежемесячно в привязке к долларовому курсу, предусмотрены в том числе для рыбной продукции.

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