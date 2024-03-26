На юге Приморья посчитали новых тюленят

В Дальневосточном морском заповеднике завершился подсчет бельков пятнистой нерпы. По данным специалистов, нынешний сезон размножения принес 1 239 маленьких тюленей, некоторые из них уже начали взрослую жизнь.

Ларга, или пятнистая нерпа, — единственный вид морских млекопитающих, который размножается в Дальневосточном морском заповеднике. Каждую зиму сотни особей со всего Дальнего Востока собираются в охраняемых водах, чтобы оставить потомство. Размножение проходит на берегах архипелага Римского-Корсакова и длится примерно до рубежа марта и апреля.

Тюленята — детеныши разного возраста: от новорожденных до уже перешедших на самостоятельный образ жизни, сообщили Fishnews в пресс-службе ДВМЗ. Самка рожает одного белька, выкармливает его три-четыре недели и отпускает во взрослую жизнь, после чего вновь готова к спариванию. То есть с начала «родильного» периода некоторые тюлени уже успели не только появиться на свет, но и возмужать.

«Архипелаг Римского-Корсакова в Дальневосточном морском заповеднике становится для ларги эталонным местом размножения. Здесь практически полностью отсутствует человек, природа нетронута, пропитания достаточно. Многолетний мониторинг показывает, что динамика рождаемости ларги в заповеднике сохраняет положительные показатели» — рассказал сотрудник Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Игорь Катин.

Самка кормит детеныша жирным молоком, поэтому малыш способен каждый день набирать по 2-2,5 кг массы. Если при рождении белек весит около 8 кг, то к концу выкармливания — уже более 40 кг. К этому моменту у него почти полностью сходит бельковый пух, так что молодая нерпа становится действительно пятнистой, рассказали в пресс-службе.

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