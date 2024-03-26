Северная столица вновь примет конференцию по холодильной цепи

Международная конференция по непрерывной холодильной цепи Cold Chain Eurasia уже во второй раз пройдет в Санкт-Петербурге. 19 сентября мероприятие вновь объединит перевозчиков термочувствительной продукции из России и других стран ЕАЭС, Китая, Индии, Ирана.

К участию приглашаются транспортные и логистические компании, производители холодильного оборудования и технологий, операторы складских и распределительных центров, IT, финансовые и страховые компании, а также отправители термочувствительных грузов (пищевой, химической, косметической, фармацевтической продукции).

Организаторами конференции выступают группа компаний Expo Solutions, Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС) и Координационный совет по трансъевразийским перевозкам (КСТП).

«Для перевозчиков и операторов хранения участие в Cold Chain Eurasia — это возможность установить прямые контакты и провести встречи с первыми лицами грузоотправителей, найти новых клиентов среди российских и иностранных компаний, увеличить объемы грузоперевозок и выработать решения по качественной транспортировке и хранению термочувствительных грузов», — рассказали Fishnews в пресс-службе Expo Solutions.

Отмечено, что грузоотправителям конференция поможет выбрать современные решения для перевозки своей продукции, получить лучшее предложение от лидеров логистических услуг и холодильных технологий, быстро и эффективно провести переговоры с новыми партнерами.

Первая Cold Chain Eurasia прошла 28 сентября 2023 г. Личное участие в ней приняли более 300 экспертов: представителей бизнеса, отраслевых ассоциаций и органов власти из России, стран ближнего зарубежья, Европы и Азии. Состоялось четыре тематических мероприятия, центральным из которых стала пленарная сессия «Рынок скоропортящейся продукции: Тренды, вызовы и требования со стороны экономики».

Медиахолдинг Fishnews — информационный партнер Expo Solutions Group.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews