Торговля нелегальными морскими деликатесами закончилась условным сроком

В Камчатском крае жителя Елизово осудили за незаконный оборот крабовой и рыбной продукции. По данным правоохранителей, для продажи фигурант приобрел немаркированные товары на общую сумму почти 4 млн рублей.

Елизовский районный суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без маркировки в особо крупном размере).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, готовую крабовую и рыбную продукцию елизовчанин закупил у жителей Камчатского края и хранил дома. По данным надзорного ведомства, объявления о продаже деликатесов по цене ниже рыночной фигурант размещал в социальных сетях, на торговых интернет-площадках и в гостиницах.

Незаконную деятельность пресекли осенью 2023 г., когда мужчина сбыл часть продукции туристу (ее конфисковали сотрудники полиции в аэропорту) и лицу, участвующему в оперативно-разыскном мероприятии. Оставшийся товар изъяли из незаконного оборота, уточнили в ведомстве.

Отмечено, что мужчину признал вину. Суд принял во внимание и счел смягчающими обстоятельствами раскаяние подсудимого, его активное способствование расследованию, наличие малолетних детей, оказание благотворительной помощи. Наказанием стали два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и штраф в размере 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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