Саудовская Аравия намерена и дальше увеличивать «рыбные» показатели

В прошлом году в Саудовской Аравии производство рыбопродукции достигло 214,6 тыс. тонн — на 80% больше, чем в 2022 г. В 2024 г. правительство собирается увеличить показатель до 230 тыс. тонн.

Цифры привел глава департамента рыбного хозяйства при Министерстве окружающей среды, воды и сельского хозяйства Саудовской Аравии Хуссейн Аль-Назари.

По его словам, министерство работает над развитием 16 рыбных портов в прибрежных районах. В планах также повысить качество производимой продукции, создать больше рабочих мест и простимулировать частный сектор к инвестициям в малые и средние проекты в новых портах.

Как пишет газета Asharq Al-Awsat, такая стратегия поможет увеличить ценность рыбаков и внесет вклад в общий экономический рост страны.

Аль-Назари добавил, что министерство поддерживает различные исследовательские инициативы для поддержки частного бизнеса и привлечения инвестиций в рыбное хозяйство.

Кроме того, сообщает корреспондент Fishnews, Саудовская Аравия намерена повысить самообеспечение в области рыбы и морепродуктов за счет развития аквакультуры и диверсификации видового состава выращиваемой рыбы, обеспечивая при этом устойчивые цепочки поставок.

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