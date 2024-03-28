На Севере подходит к концу добыча мойвы

По данным Росрыболовства, предприятия Северного бассейна выловили на мойвенной путине почти 50 тыс. тонн — вдвое больше, чем годом ранее. Однако национальная квота этой рыбы пока выбрана только на две трети.

Вылов мойвы в Баренцевом море к 26 марта составил 49 тыс. тонн. Это в два с лишним раза больше, чем на аналогичную дату 2023 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. В последнюю неделю на промысле работало шесть судов, тогда как в прошлом году к этому времени российский флот прекратил добычу.

Национальная квота на вылов мойвы, установленная на 2024 г. для России, превышает 78 тыс. тонн. По мнению рыбопромышленников, нехватка мощностей не позволит освоить этот объем полностью. Мойвенная путина уже вошла в завершающую фазу, часть компаний снимает флот с промысла.

По информации Росрыболовства, уловы мойвы поступают в первую очередь в порт Мурманска, откуда далее расходятся по другим регионам.

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