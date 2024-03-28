Александр Панин: В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Существующих механизмов защиты рынка от фальсификата и контрафакта более чем достаточно, но надо, чтобы они работали в полную силу, считает председатель Рыбного союза Александр Панин. В объединении предложили решения для такого укрепления системы легального оборота.

В союзе считают необходимым внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и ужесточить меры ответственности за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт фальсифицированной пищевой продукции.

Сейчас КоАП предусматривает штраф за такие нарушения для физического лица в размере до 5 тыс. рублей, а для юрлица — до 500 тыс. рублей (часть 2 статьи 14.7 КоАП «Обман потребителей»).

«По нашему мнению, этого недостаточно — такими наказаниями не остановить мошенников, которые массово продают фальсификат и получают от этого значительную прибыль», — обратил внимание Александр Панин.

Еще одно наше предложение также напрямую касается борьбы со случаями, когда потребителей вводят в заблуждение. «Речь идет о регистрации технических условий с использованием придуманного названия, которое сходно до степени смешения с наименованиями в ГОСТе. Хотя такая разработка ТУ напрямую запрещена в ГОСТ Р 51740-2016:3.3 «Технические условия на пищевую продукцию». Мы предлагаем погрузить ГОСТ Р 51740-2016:3.3 в технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки», чтобы потребители не сталкивались с обманом», - сообщил Fishnews председатель союза.

В объединении обращают внимание на необходимость повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности. Еще одно предложение — вернуться к вопросу формирования государственной информационной системы, содержащей сведения о производителях пищевой продукции, которая не отвечает требованиям техрегламентов и признана в судебном порядке фальсифицированной или контрафактной.

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