На Сахалине вынесли приговор крабовым браконьерам

В Сахалинской области осудили двух местных жителей за незаконную добычу краба. По данным правоохранителей, ущерб превысил 1,2 млн рублей.

Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная на миграционных путях к местам нереста с применением самоходного плавсредства группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, в апреле прошлого года злоумышленники при помощи 134 ловушек выловили в заливе Терпения в общей сложности 165 особей камчатского и колючего краба. Отмечено, что 128 экземпляров правоохранители вернули живыми в море.

По информации надзорного ведомства, в судебном заседании фигуранты полностью признали свою вину. Одному из них назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Второго мужчину с учетом рецидива преступления приговорили к лишению свободы на два года три месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Плавсредство с подвесным мотором конфисковано в собственность государства. Приговор в законную силу не вступил.

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