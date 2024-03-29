Нерест на Дону возьмут под особую защиту

В Ростовской области с 1 апреля по 31 мая пройдет антибраконьерская операция «Путина» по охране весенне-нерестующих видов рыб. В этот же период будет запрещено использование плавсредств с моторами.

Подготовку к «Путине — 2024» обсудили на первом в этом году рыбохозяйственном совете Ростовской области. В совещании приняли участие представители исполнительной власти, природоохранных и правоохранительных органов, рыбохозяйственной науки, отраслевых предприятий и профсоюза.

«Необходимо максимально тесное взаимодействие всех административных и контрольно-надзорных структур, поскольку нужны оперативная и качественная организация официального промысла и при этом действенные мероприятия по предотвращению незаконного вылова водных биоресурсов» — подчеркнул заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства области, по итогам операции «Путина-2023» в рамках межведомственного взаимодействия возбудили почти 380 уголовных дел и выявили около 450 административных правонарушений. Наложено штрафов более чем на 423 тыс. рублей. Также было изъято 42,6 тонны водных биоресурсов, почти 13 тыс. орудий лова, 310 сетей общей длиной почти 16 км. Рассчитанный ущерб, причиненный водным биоресурсам региона, составил 25,8 млн рублей.

Члены рыбохозяйственного совета отметили, что в текущем году необходимо усилить работу по предупреждению и ликвидации незаконного промысла, фактов браконьерства и незаконного оборота ВБР.

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