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Ученые исследовали образцы мышечной ткани арктического гольца (боганидской палии), выращенного в аквакультуре. Фото пресс-службы СФУ, sfu-kras.ru

Молодь аквакультурного гольца оказалась не хуже дикой

Ученые исследовали образцы мышечной ткани молоди арктического гольца (боганидской палии), выращенного в аквакультуре. Их сравнили по содержанию полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6 с мясом дикой рыбы того же вида.

Работу выполнили специалисты Сибирского федерального университета и Федерального исследовательского центра СО РАН.

«Аквакультурный голец продемонстрировал высокие показатели, не уступив в биохимической и пищевой ценности диким сородичам того же возраста», — сообщили Fishnews в пресс-службе университета.

Боганидский голец отличается повышенным содержанием незаменимых жирных кислот омега-3, которые содержатся в его мышечной ткани в оптимальном балансе с другими нужными для здоровья человека жирными кислотами — омега-6. Это делает боганидского гольца одной из самых полезных рыб в мире, подчеркивают в СФУ.

Однако дикая популяция гольца в Красноярском крае невелика и сосредоточена преимущественно в труднодоступных холодных озерах полуострова Таймыр. Сейчас несколько предприятий региона занимаются выращиванием гольца, изучаются перспективы поставок изготовленной из него продукции на рынок.

«Мы изучили дикую и аквакультурную формы гольца, чтобы выяснить, сколько в них полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, а также узнали количество других жирных кислот — это важно для рыбохозяйственной экспертизы, фиксирующей незаконную добычу. Нас интересовало, уступает ли по биохимической ценности мышечная ткань рыбы, выращенной на ферме, диким образцам. Оказалось, что 1-2-летняя молодь гольца, которую кормят стандартным кормом для рыб, обладает таким же количеством омега-3 и омега-6, как ее дикие сородичи. Вероятнее всего, это связано с генетическими особенностями гольца, его врожденной способностью накапливать определенные вещества в высоких количествах, несмотря на отличия рациона диких и окультуренных особей», — рассказала соавтор исследования, доцент кафедры водных и наземных экосистем СФУ Анастасия Рудченко.

Дикого гольца для анализа брали из двух удаленных популяций — озера Собачьего на Таймыре и из реки Авача, протекающей на юго-востоке Камчатки. Речной голец нагуливает жир в соленых океанических водах, возвращаясь в родную реку на нерест, а вся жизнь таймырского гольца протекает исключительно в пресных озерных водах.

«Несмотря на то что изученная нами молодь гольца питается достаточно типичным для рыбохозяйств кормом на основе подсолнечного шрота и рыбной костной муки, по содержанию полиненасыщенных жирных омега-кислот они не уступают, а в отдельных случаях даже превосходят своих сверстников, проживающих в природных водоемах. На данный момент можно говорить о сопоставимой пищевой ценности дикой и аквакультурной форм, однако теперь предстоит сравнить половозрелых особей, когда они достигнут товарной массы», — отметила Анастасия Рудченко.

Ученые обратили внимание: помимо корма на качество рыбной продукции может влиять освещенность, температура воды, уровень кислорода и размеры бассейна, в котором выращивают гольца. Если эти факторы сбалансированы, половое созревание рыб наступает быстрее, чем в природе — ведь животным не приходится тратить время и силы на поиск еды, а также конкурировать с другими хищными породами.

«Уже доказано, что дикая стерлядь достигает зрелости в семь лет, а аквакультурная — в три-четыре года. Думаем, на гольца также распространяется эта закономерность. Таким образом, получить готовую к употреблению рыбу можно будет в разумные сроки», — подчеркнула специалист.

В дальнейших планах исследователей — способствовать созданию маточного стада боганидского гольца. Это поможет организовать массовое размножение полезной рыбы в условиях акваферм, снизить нагрузку на дикие популяции, и восполнить истощающиеся запасы палии в природных водоемах.

Разведением гольца занимается Енисейский филиал Главрыбвода — работают бассейны в Норильске (Красноярский край) и поселке Белый Яр (Республика Хакасия).

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НазадМетки: аквакультуракамчатка
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