Глава Росрыболовства обозначил задачи для охраны запасов

Перед системой Росрыболовства стоит задача по улучшению всего комплекса работ в сфере рыбоохраны, заявил глава ведомства Илья Шестаков на расширенном заседании коллегии федерального агентства.

«Конечно, важно более активно работать по охране на озере Байкал, там, где мы делаем сейчас большую программу по восстановлению байкальского омуля», — указал на один из акцентов руководитель Росрыболовства.

Отдельного внимания, подчеркнул он, требует претензионно-исковая работа в области рыбоохраны.

Ранее поднимался вопрос по изъятию в рамках борьбы с браконьерством орудий лова, транспортных средств. «Хотел бы отметить положительную в этой части работу Азово-Черноморского, Верхнеобского территориальных управлений», — рассказал глава федерального агентства.

Он также выделил работу Северо-Восточного теруправления — по контролю и надзору в период нерестового хода и промысла тихоокеанских лососей, сообщает корреспондент Fishnews.

В этом году планируется вновь обратиться к практике прикомандирования инспекторов на наиболее сложные участки работы, отметил Илья Шестаков. Будут продолжены и межведомственные мероприятия.

Теруправления Росрыболовства за прошлый год выявили свыше 88 тыс. нарушений законодательства — на 2% больше, чем в 2022 г. На нарушителей наложены штрафы на сумму более 168 млн рублей, а сумма предъявленных исков о возмещении ущерба составила почти полмиллиарда. Лучшим теруправлением признано Верхнеобское.

Глава федерального агентства поздравил инспекторов с 90-летием органов рыбоохраны.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews