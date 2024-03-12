Байкальскому омулю помогают специальной программой

Результаты работы по восстановлению запасов омуля на Байкале и дальнейшие меры для открытия промысла обсудили на совещании у руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова. Рост численности эндемика наука ожидает в 2026 г.

Комплексная программа по восстановлению запасов омуля, разработанная Росрыболовством, рассчитана до 2025 г. Кроме того, в нынешнем году заканчивается реализация федерального проекта «Сохранение озера Байкал».

В связи с этим необходимо продолжить работу по восстановлению популяции байкальского омуля, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. «Сегодня нам надо обсудить эффективность предпринятых мер и дальнейшие планы, направленные на сохранение и воспроизводство уникальных водных биоресурсов озера Байкал», — отметил Илья Шестаков, открывая совещание.

К восстановлению запасов омуля подходят комплексно. Работа включает искусственное воспроизводство, государственный мониторинг и рыбоохрану.

Мероприятия по искусственному воспроизводству байкальского омуля ежегодно проводит подведомственное Росрыболовству учреждение «Главрыбвод». С 2019 по 2023 гг. его заводы выпустили в озеро Байкал порядка 3 млрд личинок омуля (в 2023 г.— около 835 млн личинок). В 2024 г. планируется выпуск 385 млн штук, в 2025-2026 гг. — по 1 млрд личинок в год. Специалисты применяют бережный метод сбора икры: омуль самостоятельно нерестится в бассейнах, после чего рыбу отпускают обратно в среду обитания.

На совещании обсудили ход реконструкции основного предприятия по воспроизводству байкальского омуля — Большереченского завода. Предприятие модернизируется поэтапно, таким образом, чтобы не останавливалась его работа.

Ученые ВНИРО регулярно проводят мониторинг состояния запасов омуля и дают рекомендации по сохранению его популяции.

«На совещании представлены основные результаты наблюдений за популяцией омуля после введения запрета: самое важное — прекратилось снижение численности, появилась положительная динамика естественного воспроизводства», — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, запас омуля стабилизировался, и в 2023 г. был открыт любительский лов в летнее время. По прогнозам науки, ожидается рост численности в 2026 г. за счет урожайного поколения 2020 г.

Участники совещания обсудили планы работы по дальнейшему восстановлению популяции омуля — до уровня возможности снятия запрета на коммерческий промысел.

Глава Росрыболовства отметил, что важно усилить рыбоохранные мероприятия, а также большее внимание уделить исследовательским работам и научному сопровождению воспроизводства. «Надо ориентироваться только на полноценные научные данные, и в целом необходима более четкая координация всех направлений и всех участников», — заявил Илья Шестаков.

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