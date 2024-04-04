Рыбный рынок Вьетнама открыли еще для 30 поставщиков
Вновь расширен перечень российских поставщиков рыбы и морепродуктов в Республику Вьетнам. В список дополнительно внесли в общей сложности 30 предприятий и судов.
Документ дополнил департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH), сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.
По его данным, сейчас доступ на вьетнамский рыбный рынок имеют в совокупности 139 российских компаний и судов.
Ветеринарное ведомство продолжит работу по расширению перечня.
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