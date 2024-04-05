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Заместитель руководителя департамента — начальник управления по охране морских биоресурсов департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Олег ВОЛКОВ выступил на расширенном заседании коллегии Росрыболовства

Пограничники рассчитывают повысить эффективность рабочей группы с Росрыболовством

В Пограничной службе считают положительным опыт взаимодействия с Федеральным агентством по рыболовству и рассчитывают в этом году сделать деятельность совместной рабочей группы еще более эффективной, заявил на коллегии ФАР замруководителя департамента береговой охраны Олег Волков.

На расширенном заседании коллегии Росрыболовства заместитель руководителя департамента — начальник управления по охране морских биоресурсов департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Олег Волков доложил о взаимодействии ведомств в 2023 г.

В рамках совместной работы удалось решить ряд важных для рыболовства и госконтроля в этой сфере вопросов, отметил представитель погранслужбы.

«Вместе с тем не завершена работа по установлению на суда средств аудио- и видеофиксации промысловой деятельности, а также по нормативному закреплению норм выхода продукции из водных биоресурсов», — обратил внимание Олег Волков.

Урегулирование этих вопросов, по его словам, поможет обеспечить объективный контроль за рыболовством, а значит, сократить количество контрольных мероприятий со стороны пограничников.

В числе результатов прошлого года замруководителя департамента назвал издание нового порядка федерального госконтроля в сфере сохранения морских биоресурсов (напомним, что этот приказ ФСБ вступил в силу в мае).

В нынешнем году, по словам Олега Волкова, организована работа по оптимизации прохождения судами контрольных пунктов (точек).

Продолжала в прошлом году собираться межведомственная рабочая группа по решению проблемных вопросов. «В текущем году планируем совместно с Росрыболовством систематизировать работу межведомственной рабочей группы, повысить эффективность ее функционирования», — заявил заместитель руководителя департамента береговой охраны.

Положительной в пограничном ведомстве называют и практику организации в регионах совещаний с представителями погранорганов, Росрыболовства, властей субъектов Федерации и предприятий.

«Полагаем, что продолжение совместного диалога позволит не только укрепить межведомственные связи, повысить уровень правопорядка, экономической безопасность в сфере рыболовства, но и обеспечить должный баланс интересов государства и рыбацкой общественности», — прокомментировал Олег Волков.

Он также отметил опыт совместных рейдов на водных объектах и реализацию соглашения об информационном взаимодействии между ФСБ и Росрыболовством, сообщает корреспондент Fishnews.

Для сохранения биоресурсов продолжается международное сотрудничество. С этой целью Россия в свое время заключила целый ряд межправительственных соглашений по борьбе с ННН-промыслом. Несмотря на осложнение международной обстановки, взаимодействие с партнерами удается поддерживать, рассказал Олег Волков.

Вместе с тем, добавил он, механизм реализации соглашений все-таки требует дальнейшего совершенствования.

Представитель погранслужбы подчеркнул, что ведомство рассчитывает на продолжение совместной работы с Федеральным агентством по рыболовству. «По нашим оценкам, проведенная совместно с Росрыболовством работа осуществлялась достаточно эффективно и оказала положительное влияние на сохранение водных биологических ресурсов и функционирование рыбохозяйственного комплекса», — заявил замруководителя департамента.

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