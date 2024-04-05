Рыбоводным заводам обновят производственную базу

Росрыболовство планирует в 2024 г. завершить реконструкцию Большереченского завода в Бурятии, который специализируется на воспроизводстве омуля, и начать подготовку к реконструкции группы рыбоводных заводов в Ростовской области.

О планах по развитию мощностей для искусственного воспроизводства водных биоресурсов руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал на расширенном заседании коллегии ведомства.

«В этом году нам необходимо завершить первый этап строительства селекционно-племенного центра рыбоводства в Республике Карелия, ввести в эксплуатацию после реконструкции Большереченский рыбоводный завод в Республике Бурятия. В планах 2024 года также выполнение подготовительных работ для начала реконструкции Цимлянского, Донского и Аксайско-Донского рыбоводных заводов на территории Ростовской области», — перечислил важнейшие проекты глава федерального агентства.

По данным Росрыболовства, в 2023 г. государственные рыбоводные заводы, входящие в состав Главрыбвода, выпустили в водные объекты почти 3,8 млрд штук личинок и молоди водных биоресурсов при плановом показателе 3,6 млрд штук.

Как сообщает корреспондент Fishnews, наибольшими объемами выпусков в рамках государственного задания отметился Южный федеральный округ, где рыбные запасы пополнило свыше 1,5 млрд штук молоди — леща, сазана, щуки, осетровых. Второй результат показал Дальневосточный федеральный округ — 850 млн штук личинок и молоди.

По словам Ильи Шестакова, в целом по стране наблюдается прирост количества рыбной молоди, выращенной и выпущенной в целях компенсации ущерба водным биоресурсам. Объем выпуска сиговых увеличился вполовину, по лососевым видам прирост составляет 10%.

«Гларыбвод, обеспечивающий восстановление запасов рыб, показал за прошлый год хорошие производственные показатели как по исполнению государственного задания, так и в части внебюджетной деятельности», — подытожил руководитель Росрыболовства.

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