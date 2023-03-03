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Вице-премьер Виктория АБРАМЧЕНКО и глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ на Большереченском рыбоводном заводе. Фото пресс-службы ведомства

«Роддом для омуля» получит средства на реконструкцию

Реконструкцию Большереченского рыбоводного завода планируется завершить в 2024 г., заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Это позволит увеличить мощности по воспроизводству байкальского омуля в 2,5 раза.

В ходе рабочей поездки в Бурятию зампредседателя правительства Виктория Абрамченко посетила Большереченский рыбоводный завод и оценила состояние его мощностей по воспроизводству водных биоресурсов. Специалисты завода, который входит в состав Байкальского филиала Главрыбвода, в прошлом году заложили на инкубацию рекордное количество икры омуля — около 1 млрд штук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» выделены средства на реконструкцию рыбоводного предприятия. «Работы будут завершены в 2024 году. Реконструкция завода позволит увеличить мощность по выпуску личинок омуля в 2,5 раза: с 500 млн до 1,25 млрд личинок. Кроме того, впервые за последние десять лет будут запущены мощности по выпуску 2,5 млн штук молоди омуля, выживаемость которой выше личинок», — рассказала вице-премьер.

Программа по восстановлению запасов байкальского эндемика включает мероприятия по изучению и мониторингу запасов омуля, его охране и искусственному воспроизводству. С 2017 г. действует запрет на промышленный вылов омуля и введены ограничения на любительскую рыбалку.

По словам Виктории Абрамченко, решение возобновить промышленный лов омуля будет зависеть от рекомендаций отраслевой науки. «Прежде чем заниматься началом промышленного производства по омулю, нужно все-таки завершить реконструкцию этого завода. Мы должны быть уверены, что искусственное воспроизводство будет надежным, в тех целевых параметрах, которые мы заложили», — отметила зампред правительства.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков уточнил, что в этом году запланированы дополнительные исследования, включающие гидроакустические съемки, которые позволят отследить состояние запасов омуля и их динамику. По информации ведомства, за время действия моратория на промысел в рамках искусственного воспроизводства в озеро Байкал выпущено более 2,3 млрд личинок омуля.

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Fishnews

  • Вице-премьер Виктория АБРАМЧЕНКО и глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ на Большереченском рыбоводном заводе. Фото пресс-службы ведомства
  • Специалисты завода в прошлом году заложили на инкубацию рекордное количество икры омуля — около 1 млрд штук. Фото пресс-службы Росрыболовства
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