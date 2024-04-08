Российские законы адаптируют к отмене лицензирования международных крюингов

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы два проекта поправок, корректирующих законодательство в связи с отменой обязательного лицензирования компаний по трудоустройству моряков на суда под иностранным флагом.

Ранее деятельность по трудоустройству моряков за границей подлежала обязательному лицензированию в МВД России. В феврале правительство РФ приняло постановление, отменяющее это требование. Теперь компании обязаны уведомлять Роструд о начале осуществления такой деятельности.

Законопроекты, которые правительство внесло в Госдуму, предусматривают внесение поправок в КоАП РФ, а также в закон о занятости населения и другие законодательные акты. Эти изменения направлены на адаптацию законодательства к отмене обязательного лицензирования международных крюинговых компаний, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что Российский профессиональный союз моряков выразил обеспокоенность отменой обязательного лицензирования. Требования к международным крюингам снижаются, сочли в профсоюзе.

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