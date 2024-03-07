Профсоюз моряков встревожен отменой лицензий для крюингов

В Российском профессиональном союзе моряков выразили обеспокоенность отменой обязательного лицензирования компаний, которые трудоустраивают россиян на иностранные суда. Требования к крюинговым компаниям снижаются, считают в профсоюзе.

Норма об отмене обязательного лицензирования вступает в силу с 1 апреля. РПСМ опубликовал свои комментарии по этому поводу, сообщает корреспондент Fishnews.

«Добросовестная работа крюинговых компаний — важный этап процесса трудоустройства российских моряков на флот. Он, по мнению Российского профсоюза моряков, обязательно должен предполагать наличие адекватной системы контроля за деятельностью агентств по найму. Так, практика показывает, что далеко не все частные службы по подбору персонала ответственно подходят к своей работе, например, оказывая услуги на платной основе или отправляя моряков на брошенные суда», — говорится в пресс-релизе РПСМ.

В Российском профсоюзе моряков предостерегают: новые правила могут привести к некачественному оказанию услуг по трудоустройству моряков на иностранные суда. Это обстоятельство позволит обманывать моряков и наживаться на них — создаст благодатную почву для нарушений прав тружеников флота, подчеркнули в РПСМ.

«Принятое постановление существенно снижает требования, предъявляемые на сегодняшний день к деятельности крюингов по трудоустройству моряков на суда под иностранными флагами, по сравнению с действующими лицензионными требованиями к крюингам и не соответствуют положениям Конвенции о труде в морском судоходстве», — убеждена эксперт по правовым вопросам Российского профсоюза моряков Светлана Колганова.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews