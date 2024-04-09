В помощь марифермерам Приморья выпустили пособие

Национальный научный центр морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН выпустил учебно-методическое пособие по объектам (гидробионтам) и деятельности предприятий марикультуры Приморского края.

В пособии обобщены весь имеющийся научно-исследовательский материал и отечественные сведения о работе предприятий и объектах марикультуры Приморского края, рассказали Fishnews в пресс-службе ННЦМБ. Предполагается, что пособие поможет правоохранителям в защите морских биоресурсов, а также будет полезно студентам-биологам.

Документ размещен на сайте центра. Отмечено, что пособие написано доступным языком и может заинтересовать и читателя, не имеющего биологического образования.

Ученые обращают внимание, что основными объектами морского культивирования на Дальнем Востоке России являются тихоокеанская мидия, гигантская устрица, приморский гребешок. В последние годы началось развитие марикультуры и других беспозвоночных, прежде всего серого морского ежа, трепанга, камчатского и мохнаторукого крабов, травяной креветки.

Авторы описали биологию, распространение, технологии выращивания и добычи ценных беспозвоночных, указали товарные (промысловые) размеры и отличия выращенных гидробионтов от выловленных в дикой природе.

«Так, например, гигантская устрица, выращенная в условиях марикультуры, имеет более гладкие и менее толстые створки», — привели пример специалисты.

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