Вьетнам наращивает рыбные поставки за рубеж

Вьетнамский экспорт продукции из водных биоресурсов за первый квартал достиг почти 2 млрд долларов. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего экспортировано креветки — в совокупности на 690 млн долларов, это на 15% выше, чем годом ранее. Еще 424 млн долларов принесли поставки пангасиуса (+0,4%), 220 млн долларов — тунца (+22,2%) и на 47 млн долларов (+60%) предприятия республики продали за рубеж крабов и других ракообразных. Об этом пишет информагентство Vietnam Plus со ссылкой на информацию Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP).

Крупнейшим импортером вьетнамских рыбы и морепродуктов является Китай с долей 30%. Далее следуют США (16%) и Япония (5%). Экспорт продукции из ВБР на эти рынки рос по всем основным позициям. В то же время поставки креветки и пангасиуса республики в Евросоюз и Южную Корею не восстановились, хотя экспорт тунца туда вырос на 27% и 15% соответственно, сообщает корреспондент Fishnews.

Эксперты VASEP отмечают, что сейчас на поставки рыбы и морепродуктов из Вьетнама отрицательно влияют такие факторы, как «желтая карточка», выданная ЕС, антисубсидийные пошлины США (пошлины для нейтрализации негативных последствий субсидирования производства), военные столкновения в Красном море и торговые конфликты.

В этой связи ассоциация призывает экспортеров искать новых партнеров на международных форумах и выставках в Соединенных Штатах, Европе, Японии и Южной Корее.

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