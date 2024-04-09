По обновлению «Пограничного» и «Краскино» поставлен крайний срок

Глава государства Владимир Путин поручил Минтрансу обеспечить в 2025 г. завершение реконструкции автомобильных пунктов пропуска через госграницу «Пограничный» и «Краскино» в Приморье.

Соответствующая задача вошла в перечень поручений президента по итогам встречи с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузовых транспортных средств, сообщает корреспондент Fishnews. Ответственным за завершение реконструкции «Пограничного» и «Краскино» назначен министр транспорта Виталий Савельев.

Также ведомство должно рассмотреть вопрос о передаче участков автомобильных дорог на подъездах к пунктам пропуска в федеральную собственность.

Напомним, ранее модернизацию «Пограничного» и «Краскино» планировали завершить в 2024 г. Через «Краскино» из России в Китай активно поставляется живой краб.

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