«Норебо» присоединился к проекту по популяризации рыбацких профессий

Группа «Норебо» выступит партнером проекта по развитию кадрового потенциала отрасли «Программа развития и популяризации профессии рыбака».

Холдинг заявил о поддержке проекта, запущенного в феврале Росрыболовством и Русской рыбопромышленной компанией. Программа призвана популяризировать специальности, необходимые для работы в море.

В «Норебо» отметили, что ведут целенаправленную работу по обеспечению кадрового резерва с учетом расширения мощностей и обновления флота (холдинг строит серию судов). Среди используемых практик — наставничество и работа лучших специалистов с учащимися, рассказали Fishnews в пресс-службе группы.

В рамках проекта в феврале стартовал конкурс на название проекта среди профессионального сообщества и отраслевых вузов.

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