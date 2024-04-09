Депутаты поддержали набор поправок в отраслевые законы

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в законы о рыболовстве и об аквакультуре. Речь идет о регулировании работы в районах действия международных договоров, отчетности для рыбаков Черного и Азовского морей и организации вылова в целях аквакультуры.

Депутаты поддержали изменения в отраслевое законодательство , внесенные на рассмотрение парламента в феврале . Законопроект предложен с учетом геополитической ситуации, обратил внимание председатель профильного комитета Госдумы Владимир Кашин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новый закон предусматривает поправки для осуществления рыболовства в районах действия международных договоров в условиях санкционного давления. Предлагается уточнить, что порядок определения и утверждения общего допустимого улова в районах действия международных договоров определяет правительство, а перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается ОДУ, для таких районов определяет Росрыболовство.

Для промысловиков Азовского и Черного морей законопроект устанавливает дополнительный период, когда можно вести рыболовный журнал в бумажном формате, - до 1 января 2026 г. На заседании было предложено распространить эти изменения и на рыбаков Балтики.

Также предполагается уточнить, что объем для такого добычи в целях аквакультуры рассчитывается с учетом биотехнических показателей по выращиванию молоди (личинок) федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

Кроме того, уточняются моменты по крабовым квотам и по государственному рыбохозяйственному реестру.

К законопроекту возникли замечания юридико-технического характера, но их предлагается устранить ко второму чтению.

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