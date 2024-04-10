Новости
: В рамках выставки «Россия» на ВДНХ прошел форум «Любительская рыбалка и внутренний туризм». Кадр трансляции

Турпоход с удочкой: как совместно развивать две отрасли?

Перспективы развития форматов любительской рыбалки — от рыболовных туров и спортивных состязаний до семейного отдыха — обсудили участники дискуссии, организованной Росрыболовством в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.

На площадке международной выставки «Россия» 9 апреля прошел форум «Любительская рыбалка и внутренний туризм». Участие приняли представители органов власти федерального и регионального уровня, отраслевого научного сообщества, природоохранных движений, организаций любительского и спортивного рыболовства. По словам замруководителя Росрыболовства Василия Соколова, точное количество рыбаков-любителей в нашей стране подсчитать невозможно, по разным оценкам, оно колеблется от 10 млн до 25 млн человек.

«Это колоссальная армия людей, которые так или иначе причисляют себя к большой когорте тех, для кого рыбалка, рыбная ловля и вообще общение с природой является крайне важным, крайне интересным», — отметил замглавы рыбного ведомства. Он напомнил, что президентом была поставлена задача по развитию внутреннего туризма, и любительская рыбалка может стать одним из его наиболее прогрессивных элементов, если для этого будут созданы соответствующие условия.

Председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов подчеркнул важность бережного отношения к природе и сохранения водоемов. Объединить эти темы с любимым занятием миллионов россиян ВООП предлагает в формате фестиваля «Семейная рыбалка», в рамках которого с апреля по ноябрь планируется провести различные мероприятия по всей стране.

Как сообщает корреспондент Fishnews, потенциал рыбалки как способа привлечь в регион дополнительный турпоток оценили представители Астраханской, Иркутской, Мурманской областей и Камчатского края. Хотя ситуация в этих субъектах Федерации разная — и в силу географических различий, и из-за состояния рыбных запасов, но с необходимостью развития цивилизованного рыболовного туризма и сопутствующей инфраструктуры не спорил никто.

При этом любительская рыбалка не должна превращаться в добычу, выразила мнение президент ассоциации «Русский лосось» Марина Ковтун. По ее словам, принцип «поймал — отпустил», особенно если речь идет о таких ценных видах водных биоресурсов, как атлантический лосось, вполне созвучен бережному отношению к природе.

Директор представительства Иркутской области при федеральном правительстве Сергей Харлан призвал удерживать баланс между привлечением в регион туристов и сохранением биоразнообразия. Участники форума отметили, что делать ставку только на один вид рыбы, пусть даже такой знаковый, как вобла для Астрахани или омуль для Байкала, очень рискованно — в случае снижения запасов привлекательность направления в глазах любителей рыболовного туризма может резко просесть.

Развивать любительское рыболовство вопреки расхожему мнению можно даже на особо охраняемых природных территориях, но только если это допускается положением о конкретном заповеднике, заказнике или национальном парке, рассказала замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере ООПТ Минприроды Мария Деревянко.

А Федерация рыболовного спорта России заявила о готовности рассматривать коллаборации с другими видами спорта и новые форматы соревнований вроде рыбатлона, рыбалки с использованием дронов или даже фиджитал-дисциплин и предложила организовать рыболовный турнир прямо на территории ВДНХ.

«Есть поле для взаимодействия», — подвел итоги дискуссии Василий Соколов. Он отметил, что «в каждом регионе рождаются какие-то свои фишки», и подчеркнул ценность открытого общения и обмена идеями.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • : В рамках выставки «Россия» на ВДНХ прошел форум «Любительская рыбалка и внутренний туризм». Кадр трансляции
  • Замруководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ. Кадр трансляции
  • Председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав ФЕТИСОВ. Кадр трансляции
  • Президент ассоциации «Русский лосось» Марина КОВТУН. Кадр трансляции
  • Директор представительства Иркутской области при федеральном правительстве Сергей ХАРЛАН. Кадр трансляции
  • Замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере ООПТ Минприроды Мария ДЕРЕВЯНКО. Кадр трансляции
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: выставкалососьмурманскправительстворосрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Отрасль прошла через значительную трансформацию

    Все материалы

    Интервью

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Лососевое направление остается среди непростых, но важных

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Вопросов перед отраслью стоит много

    Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований Азово-Черноморского филиала ВНИРО Сергей КУЛЬБА. Фото пресс-службы АзНИИРХ

    Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований АзНИИРХ

    Сергей КУЛЬБА

    «Цифра» спешит на помощь рыбакам и ученым

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Инструменты развития марикультуры нужно сделать эффективнее

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

    Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

    Директор компании «Раптика»

    Роман ЛОСКУТОВ

    Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

    Все материалы

    Крупным планом

    Fishnews организовал круглый стол «Страхование в рыбной промышленности: сложности и перспективы»

    Как страховая защита могла бы помочь рыбной отрасли

    Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока остается площадкой, на которой отраслевые объединения обмениваются информацией и находят совместные решения

    Координационный совет держит руку на пульсе

    Выборка рыбы. Фото из архива компании «Дальрыба»

    Полина Жемчужина: «рыбный» нарком СССР на 10 месяцев

    Экскурсия на судно в рамках проекта «Профессионалитет». Фото пресс-службы ГК «Антей»

    От кластера до уроков профориентации: «Антей» привлекает в отрасль молодежь

    События

    МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Российские рыбаки установили новый рекорд

    Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

    Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.