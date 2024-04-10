Турпоход с удочкой: как совместно развивать две отрасли?

Перспективы развития форматов любительской рыбалки — от рыболовных туров и спортивных состязаний до семейного отдыха — обсудили участники дискуссии, организованной Росрыболовством в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.

На площадке международной выставки «Россия» 9 апреля прошел форум «Любительская рыбалка и внутренний туризм». Участие приняли представители органов власти федерального и регионального уровня, отраслевого научного сообщества, природоохранных движений, организаций любительского и спортивного рыболовства. По словам замруководителя Росрыболовства Василия Соколова, точное количество рыбаков-любителей в нашей стране подсчитать невозможно, по разным оценкам, оно колеблется от 10 млн до 25 млн человек.

«Это колоссальная армия людей, которые так или иначе причисляют себя к большой когорте тех, для кого рыбалка, рыбная ловля и вообще общение с природой является крайне важным, крайне интересным», — отметил замглавы рыбного ведомства. Он напомнил, что президентом была поставлена задача по развитию внутреннего туризма, и любительская рыбалка может стать одним из его наиболее прогрессивных элементов, если для этого будут созданы соответствующие условия.

Председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов подчеркнул важность бережного отношения к природе и сохранения водоемов. Объединить эти темы с любимым занятием миллионов россиян ВООП предлагает в формате фестиваля «Семейная рыбалка», в рамках которого с апреля по ноябрь планируется провести различные мероприятия по всей стране.

Как сообщает корреспондент Fishnews, потенциал рыбалки как способа привлечь в регион дополнительный турпоток оценили представители Астраханской, Иркутской, Мурманской областей и Камчатского края. Хотя ситуация в этих субъектах Федерации разная — и в силу географических различий, и из-за состояния рыбных запасов, но с необходимостью развития цивилизованного рыболовного туризма и сопутствующей инфраструктуры не спорил никто.

При этом любительская рыбалка не должна превращаться в добычу, выразила мнение президент ассоциации «Русский лосось» Марина Ковтун. По ее словам, принцип «поймал — отпустил», особенно если речь идет о таких ценных видах водных биоресурсов, как атлантический лосось, вполне созвучен бережному отношению к природе.

Директор представительства Иркутской области при федеральном правительстве Сергей Харлан призвал удерживать баланс между привлечением в регион туристов и сохранением биоразнообразия. Участники форума отметили, что делать ставку только на один вид рыбы, пусть даже такой знаковый, как вобла для Астрахани или омуль для Байкала, очень рискованно — в случае снижения запасов привлекательность направления в глазах любителей рыболовного туризма может резко просесть.

Развивать любительское рыболовство вопреки расхожему мнению можно даже на особо охраняемых природных территориях, но только если это допускается положением о конкретном заповеднике, заказнике или национальном парке, рассказала замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере ООПТ Минприроды Мария Деревянко.

А Федерация рыболовного спорта России заявила о готовности рассматривать коллаборации с другими видами спорта и новые форматы соревнований вроде рыбатлона, рыбалки с использованием дронов или даже фиджитал-дисциплин и предложила организовать рыболовный турнир прямо на территории ВДНХ.

«Есть поле для взаимодействия», — подвел итоги дискуссии Василий Соколов. Он отметил, что «в каждом регионе рождаются какие-то свои фишки», и подчеркнул ценность открытого общения и обмена идеями.

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