В столице Приморья открывают новые вкусы дальневосточной кухни

Во Владивостоке появилось новое гастрособытийное пространство «Агар-агар». На его площадке организовывают различные кулинарные мероприятия, помогающие популяризировать дальневосточную кухню.

Организатор проекта — команда Pacific Russia Food (Школа дальневосточной кухни). Посетить экскурсию по «Агар-агару» удалось корреспонденту Fishnews.

Площадка создана в том числе при поддержке министерства культуры Приморского края и центра «Мой бизнес». Официальное открытие запланировано на 1 мая, однако свои двери для гурманов «Агар-агар» распахнул еще в феврале. По словам основательницы Школы дальневосточной кухни Татьяны Заречневой, здесь команда продолжает реализацию существующих проектов, только уже по другому адресу.

Новое пространство включает два зала — «Острова» и «Тайга». Создатели хотели подчеркнуть, что дальневосточная гастрономия состоит из даров как моря, так и леса. Авторы проекта считают, что важно уходить от стереотипов: на мастер-классах учат готовить деликатесы не только из краба и гребешка, но и, например, из камбалы и минтая.





Цель проекта — сделать дальневосточную кухню простой, понятной и доступной. Организуются гастрономические ужины и мастер-классы, в том числе для людей с ограниченными возможностями, подростков и детей.

Например, проводится «Завтрак для мамы» — малышей учат готовить вкусные и несложные блюда, пока их мамы общаются в соседнем зале. Самому юному участнику мастер-класса было около 5 лет, рассказали организаторы.

Татьяна Заречнева обратила внимание, что прикоснуться к дальневосточной гастрономии может любой желающий вне зависимости от его материальных возможностей. Специалисты школы проводят и бесплатные мероприятия для формирования «кулинарного» сообщества, однако по желанию гости могут оставить донат. Во время таких встреч люди общаются, смотрят фильмы, а иногда команда Pacific Russia Food организует и лектории, помогающие узнать больше о Владивостоке.

Экскурсию посетил и мэр города Константин Шестаков. Он поблагодарил команду Pacific Russia Food за организацию «крепкой и хорошей» площадки по популяризации дальневосточной кухни. По мнению главы города, новое пространство поможет привлечь туристов и найти новых единомышленников и амбассадоров со всей России. Развивать это направление важно, так как дальневосточная кухня связана не только с рестораторами, но и с рыбопереработчиками и марифермерами, подчеркнул Константин Шестаков.

В планах по развитию «Агар-агара» — появление винной карты и создание специального стенда — гастролавки. Там будут представлены необычные деликатесы со всех уголков нашей страны. Например, пресервы из печени мурманской трески или сублимированные посыпки в салат из квашеной белокочанной капусты.

«Агар-агар» — не единственный проект Школы дальневосточный кухни. Ее команда также участвует в организации других масштабных мероприятий, например, ежегодного фестиваля мидий (6+), который традиционно проходит в начале мая.

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