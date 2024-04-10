ОДУ Балтики прошли общественные слушания

В Атлантическом филиале ВНИРО состоялись общественные обсуждения материалов общих допустимых уловов в Балтийском море и его заливах на 2025 г. Ученые рассказали о состоянии запасов трески, салаки, кильки, камбалы, семги, пресноводных рыб.

В мероприятии приняли участие более 50 человек, в том числе жители Калининградской области, сотрудники АтлантНИРО, представители Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства, правительства региона, погрануправления, студенты. Ученые представили материалы, обосновывающие общие допустимые уловы в Балтийском море, Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах на будущий год.

Отмечено, что величина запаса восточнобалтийской трески находится на исторически минимальном уровне. Складывающиеся в последние годы гидрологические условия Балтийского моря лимитируют нерестовый объем вод для этой рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО.

Параметры запасов балтийской сельди (салаки) и шпрота (кильки) в Балтийском море находятся в биологически безопасных пределах и в состоянии полной репродуктивной способности, однако имеют тенденцию к небольшому снижению, обратили внимание специалисты.

По их данным, промысловые запасы речной камбалы и атлантического лосося существенных изменений за последнее время не претерпели.

В Куршском и Калининградском заливах состояние запасов основных промысловых объектов — леща, судака, чехони, плотвы — оценивается как удовлетворительное. Биологические характеристики гидробионтов находятся на среднемноголетнем уровне. Прогнозные объемы ОДУ на 2025 г. для большинства ресурсов соответствуют уровням предшествующих лет.

Предполагаемые к изъятию объемы ВБР в Балтийском море и его заливах позволят обеспечить экономическую стабильность, эффективность и экологическую безопасность рыбодобывающей деятельности, резюмировали в филиале.

Участники общественных слушаний одобрили представленные материалы. По результатам мероприятия подготовлен протокол, который будет направлен во Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии и далее, в соответствии с установленной процедурой.

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