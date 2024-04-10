Новости
В Атлантическом филиале ВНИРО состоялись общественные обсуждения материалов общих допустимых уловов в Балтийском море и его заливах на 2025 г. Фото пресс-службы АтлантНИРО

ОДУ Балтики прошли общественные слушания

В Атлантическом филиале ВНИРО состоялись общественные обсуждения материалов общих допустимых уловов в Балтийском море и его заливах на 2025 г. Ученые рассказали о состоянии запасов трески, салаки, кильки, камбалы, семги, пресноводных рыб.

В мероприятии приняли участие более 50 человек, в том числе жители Калининградской области, сотрудники АтлантНИРО, представители Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства, правительства региона, погрануправления, студенты. Ученые представили материалы, обосновывающие общие допустимые уловы в Балтийском море, Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах на будущий год.

Отмечено, что величина запаса восточнобалтийской трески находится на исторически минимальном уровне. Складывающиеся в последние годы гидрологические условия Балтийского моря лимитируют нерестовый объем вод для этой рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО.

Параметры запасов балтийской сельди (салаки) и шпрота (кильки) в Балтийском море находятся в биологически безопасных пределах и в состоянии полной репродуктивной способности, однако имеют тенденцию к небольшому снижению, обратили внимание специалисты.

По их данным, промысловые запасы речной камбалы и атлантического лосося существенных изменений за последнее время не претерпели.

В Куршском и Калининградском заливах состояние запасов основных промысловых объектов — леща, судака, чехони, плотвы — оценивается как удовлетворительное. Биологические характеристики гидробионтов находятся на среднемноголетнем уровне. Прогнозные объемы ОДУ на 2025 г. для большинства ресурсов соответствуют уровням предшествующих лет.

Предполагаемые к изъятию объемы ВБР в Балтийском море и его заливах позволят обеспечить экономическую стабильность, эффективность и экологическую безопасность рыбодобывающей деятельности, резюмировали в филиале.

Участники общественных слушаний одобрили представленные материалы. По результатам мероприятия подготовлен протокол, который будет направлен во Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии и далее, в соответствии с установленной процедурой.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • В Атлантическом филиале ВНИРО состоялись общественные обсуждения материалов общих допустимых уловов в Балтийском море и его заливах на 2025 г. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • В мероприятии приняли участие более 50 человек. Фото пресс-службы АтлантНИРО
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: ОДУлососьправительстворосрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Отрасль прошла через значительную трансформацию

    Все материалы

    Интервью

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Лососевое направление остается среди непростых, но важных

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Вопросов перед отраслью стоит много

    Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований Азово-Черноморского филиала ВНИРО Сергей КУЛЬБА. Фото пресс-службы АзНИИРХ

    Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований АзНИИРХ

    Сергей КУЛЬБА

    «Цифра» спешит на помощь рыбакам и ученым

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Инструменты развития марикультуры нужно сделать эффективнее

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

    Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

    Директор компании «Раптика»

    Роман ЛОСКУТОВ

    Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

    Все материалы

    Крупным планом

    Fishnews организовал круглый стол «Страхование в рыбной промышленности: сложности и перспективы»

    Как страховая защита могла бы помочь рыбной отрасли

    Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока остается площадкой, на которой отраслевые объединения обмениваются информацией и находят совместные решения

    Координационный совет держит руку на пульсе

    Выборка рыбы. Фото из архива компании «Дальрыба»

    Полина Жемчужина: «рыбный» нарком СССР на 10 месяцев

    Экскурсия на судно в рамках проекта «Профессионалитет». Фото пресс-службы ГК «Антей»

    От кластера до уроков профориентации: «Антей» привлекает в отрасль молодежь

    События

    МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Российские рыбаки установили новый рекорд

    Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

    Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.