Наука начала публиковать прогнозы по уловам на 2025 год

В рамках процедуры общественных обсуждений несколько филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии уже разместили на своих сайтах обоснования общих допустимых уловов на предстоящий год.

Подготовка материалов, обосновывающих ОДУ, — важнейшая составляющая работы отраслевой науки. Из величины общего допустимого улова затем выделяются объемы для разных видов рыболовства — промышленного лова, организации любительской рыбалки, традиционного промысла и других.

Материалы, обосновывающие ОДУ на 2025 г., уже появились на сайте Байкальского филиала ВНИРО: специалисты поделились прогнозами по ресурсам Байкала, сообщает корреспондент Fishnews.

Красноярский филиал ВНИРО опубликовал информацию по внутренним водным объектам Красноярского края и Хакасии.

На сайте Пермского филиала можно ознакомиться с материалами по Пермскому краю и Удмуртскому сектору Воткинского водохранилища, Кировской области и Башкортостану.

Доступны уже материалы на сайтах Волжско-Каспийского и Атлантического филиалов ВНИРО, Нижегородского филиала.

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