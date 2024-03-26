Балтийская треска остается в депрессии

Результаты мартовских исследований Атлантического филиала ВНИРО в юго-восточной части Балтийского моря говорят о негативном состоянии популяции трески. Запасы речной камбалы специалисты оценивают как устойчивые.

Отчет об экспедиции на СТМ «Атлантида» в юго-восточной части Балтийского моря был представлен на заседании ученого совета Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО). В ходе рейса, выполненного в первой половине марта, оценивалась численность пополнения трески, размерно-возрастной состав донных рыб, их распределение, состояние и условия воспроизводства, а также факторы морской среды.

Как показали исследования, коренного улучшения условий обитания донных видов рыб в этом районе Балтики не произошло. Результаты учетной траловой съемки в 26-м подрайоне ИКЕС в исключительной экономзоне и территориальном море России вновь свидетельствуют о сохранении негативного состоянии популяции трески, для которой характерно доминирование мелкоразмерных особей, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. Популяция речной камбалы находится в устойчивом состоянии. Однако дефицит кислорода в глубоководной части акватории отрицательно влияет на репродукцию как камбалы, так и трески.

В рейсе были выполнены промеры и биологические анализы водных биоресурсов, собраны возрастные пробы, образцы для трофологических, паразитологических и технологических исследований. Участники экспедиции также провели гидрологическую и гидробиологическую съемку для оценки среды обитания ВБР.

Результаты траловой съемки демерсальных рыб будут использованы для прогноза вылова водных биоресурсов на 2026 г. и при необходимости для корректировки величин общих допустимых уловов на 2024–2025 гг.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews