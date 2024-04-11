Депутаты решили ускорить сбор поправок к изменениям отраслевых законов

Госдума приняла в первом чтении проект изменений законов о рыболовстве и об аквакультуре. На предоставление поправок ко второму чтению отведено десять дней.

Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении 9 апреля, предусматривает ряд изменений федеральных законов о рыболовстве и об аквакультуре. Так, планируются поправки по регулированию работы в районах действия международных договоров. Рыбакам Азовского и Черного морей дается дополнительный период для ведения рыболовного журнала в бумажной форме. Предусмотрены изменения в сфере аквакультурной деятельности, поправки по государственному рыбохозяйственному реестру, сообщает корреспондент Fishnews.

На представление поправок к законопроекту было предложено отвести десять дней. Это связано с необходимостью более скорого принятия документа, отметил на заседании Госдумы председатель профильного комитета Владимир Кашин. Таким образом, срок представления поправок ко второму чтению проекта закона — до 19 апреля.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews