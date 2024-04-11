За рыбаками-любителями Колымы наблюдают с неба

Специалисты Магаданского филиала ВНИРО ведут мониторинг весеннего любительского лова наваги и корюшки. В этом году в качестве эксперимента исследования проводятся при помощи беспилотников.

Мониторинг осуществляется в бухтах Нагаева и Гертнера в Тауйской губе. Работы начались в марте и продолжатся до завершения подледного лова.

Специалисты считают, что использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — перспективное направление в рыбохозяйственной науке.

«Мы уже не первый год отрабатываем технологию учета подходов нерестовой сельди и ее нерестилищ, пропуска и заполнения нерестилищ тихоокеанских лососей с помощью БПЛА. В 2024 году начали расширять этот опыт и на мониторинг любительского рыболовства», — отметил руководитель МагаданНИРО Евгений Метелёв.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, выезды на участки реперных точек для облета акваторий осуществлялись ежедневно (с учетом благоприятных природных условий).

«В ходе исследований проводились наблюдения за рыбаками-любителями: учитывалось количество и распределение рыбаков по акватории бухт, локальные скопления и, по возможности, их уловы», — рассказали в институте.

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