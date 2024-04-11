Арбитражный суд решил дилемму вокруг торгов по рыбоводным участкам

Арбитраж в Санкт-Петербурге разобрался, какой из взаимоисключающих пунктов правил проведения торгов по рыбоводным участкам имеет преимущественную юридическую силу. По мнению суда, руководствоваться следует нормой, которую внесли в документ позднее.

Очередную тяжбу вокруг внутреннего противоречия «Правил организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком», утвержденных постановлением правительства РФ от 15 мая 2014 г. № 450, рассмотрел Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этот раз судились Северо-Западное теруправление Росрыболовства и УФАС по Санкт-Петербургу.

Напомним, что в случае, когда на лот заявляется только один участник, пункт 111 правил предписывает организатору аукциона провести в течение шести месяцев новые торги. А пункт 125, напротив, обязывает заключить с единственным участником договор по начальной цене.

На практике это противоречие приводило к многочисленным разбирательствам в арбитражных судах. Они, в свою очередь, были вынуждены обосновывать свои решения и постановления сложными юридическими конструкциями, сообщает корреспондент Fishnews.

На этот раз арбитраж, сославшись на правовую позицию президиума Верховного суда, указал следующее: «В соответствии с теорией права и общепринятой юридической практикой нормативный правовой акт, изданный позднее, имеет преимущественную юридическую силу по сравнению с ранее изданными нормативными правовыми актами. Причем ранее изданные нормативные правовые акты применяются в части, не противоречащей изданным позднее нормативным правовым актам в регулируемой сфере правоотношений».

Суд отметил, что пункт 111 вступил в силу в 2014 г., а пункт 125 был введен в действие в 2017 г. Таким образом, по мнению арбитра, норма пункта 125 имеет преимущественную юридическую силу по сравнению с ранее принятой нормой пункта 111.

Напомним, что в 2019 г. Минсельхоз России пытался устранить противоречие в правилах, удалив один из пунктов. Однако эта корректива не была принята. Как ранее рассказали Fishnews в пресс-службе министерства, причиной стало ожидание внесения поправок в закон «О защите конкуренции», предусматривающих введение единого порядка проведения торгов, в том числе в области рыбоводства.

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Андрей Дементьев, Fishnews