В Якутии довольны переводом пеляди в «неодуемые»

Пелядь в озерах Якутии с этого года выведена из списка объектов, для добычи которых нужны доли квот. Решение повышает доступность ресурса для освоения, отметили в профильном министерстве республики.

Хозяйства, решившие заняться промышленным рыболовством после распределения всех квот на аукционах в 2010 г., не имели возможности добывать озерную пелядь. При этом наблюдалось низкое освоение квот этой рыбы на протяжении последних нескольких лет, рассказали Fishnews в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

Для того чтобы изменить ситуацию, региональное ведомство в 2020-2021 гг. организовало совместно с Якутским филиалом ВНИРО научные работы по обоснованию вывода озерной пеляди из перечня видов рыб, для которых устанавливается общий допустимый улов, отметили в министерстве.

Пелядь в озерах Якутии, согласно приказу Минсельхоза России, была исключена из списка «одуемых» объектов. Соответствующие изменения внесли и в документ об утверждении ОДУ.

С апреля юридические лица и индивидуальные предприниматели могут бесплатно заключать договоры пользования водными биоресурсами с министерством экологии — приобретать долю квоты на аукционе не требуется, обратили внимание региональные власти. На сегодняшний день распределена по заявкам 181 тонна озерной пеляди.

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