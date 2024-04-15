Воды Якутии планируют предоставить под аквафермы

В Республике Саха (Якутия) на аукцион выставлены шесть участков для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 15 мая.

Торги организует Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки площадью от 7 га до 120,9 га находятся в Усть-Янском, Мегино-Кангаласском, Анабарском национальном (долгано-эвенкийском) и Мирнинском районах. Пять РВУ расположены на озерах, еще один — в устье реки Улахан-Ботуобия (притока Вилюя).

Стартовые цены лотов — от 5,6 тыс. до 96,7 тыс. рублей. Торги предполагается провести 6 июня в Якутске. Участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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