Морской еж и гребешок оказались «уборщиками» пластика

В Приморском крае специалисты исследовали процесс разрушения полиэтилена в организмах морских беспозвоночных. Такое свойство обнаружили у черного морского ежа, гребешковой патирии и приморского гребешка.

Исследования провели сотрудники Тихоокеанского океанологического института В.И. Ильичева ДВО РАН и Национального научного центра морской биологии А.В. Жирмунского ДВО РАН, сообщает корреспондент Fishnews.

Появляются данные, что некоторые морские беспозвоночные вырабатывают пищеварительные ферменты, которые способны разрушать пластик, однако пока процесс изучен слабо. Об этом в своем телеграм-канале рассказало Минобрнауки.

При помощи инфракрасной спектроскопии дальневосточные специалисты проследили, как изменялась структура полиэтилена в тканях пищеварительных желез черного морского ежа, гребешковой патирии и приморского гребешка. «Результаты показали, что эти беспозвоночные действительно ускоряют процесс разрушения искусственных полимеров», — заявили в министерстве.

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