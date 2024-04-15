Сахалинские рыбаки-любители не дают спасателям заскучать

В Корсаковском районе Сахалинской области успешно завершилась спасательная операция. Сотрудники МЧС сняли 20 человек с оторвавшейся льдины на озере Изменчивом.

Информация о трещине в ледовом поле поступила спасателям утром 15 апреля. К месту происшествия немедленно выдвинулись шесть специалистов на автомобиле с плавательным средством, сообщили Fishnews в пресс-центре ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В 11:35 по местному времени операция завершилась: с оторвавшегося льда эвакуировано 20 человек. Отмечено, что в медицинской помощи спасенные не нуждаются.

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