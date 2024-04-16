Большую партию трепанга задержали таможенники на Дальнем Востоке

В Амурской области таможенники пресекли контрабанду крупнейшей за полвека партии трепанга. Гражданин Китая рассказал, что планировал изготовить из «морского огурца» лекарства.

Сушеный трепанг представители Хабаровской таможни (в ее ведении находится Амурская область) обнаружили у пассажира рейсового теплохода. Всего было найдено 40 кг сушеной продукции на 1,5 млн рублей. Это крупнейшая партия морского деликатеса, выявленная в Амурской области за последние 50 лет, сообщили Fishnews в пресс-службе ФТС.

Стратегически важный биоресурс пытался вывезти в Хэйхе 47-летний гражданин Китая, спрятав «морской огурец» в багаже среди личных вещей. На устный вопрос инспектора о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, мужчина ответил отрицательно, но потом признался, что перевозит трепанг и планирует изготавливать из него лекарства, отметили в пресс-службе.

Хабаровская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов).

Сейчас гражданин находится под домашним арестом, ему грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.

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